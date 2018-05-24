Украинская армия продолжила наступление на ДНР

В ДНР четвертый день продолжаются бои по всей линии фронта. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Наиболее серьезные столкновения происходят в районе Горловки, Донецка и Станицы Луганской.

Украинская сторона сообщает о гибели двух и ранении трех ополченцев. Штаб ООС также заявляет об отсутствии потерь и двух раненых со своей стороны. Однако волонтеры фонда «Вернись живым» на своей странице в Facebook сообщили о гибели вблизи поселка Зайцево 22-летнего украинского снайпера из 24 отдельной механизированной бригады.

Также 23 мая вечером в районе населенного пункта Марьинка на окраине Донецка ополченцы уничтожили украинскую диверсионную группу в составе пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР. При себе диверсанты имели шевроны одного из подразделений самопровозглашенной республики и гражданскую одежду.

В районе Горловки украинское наступление приостановилось. Силовики приблизились к позициям ополченцев ДНР, однако так и не смогли занять господствующие высоты. Об этом сообщает «Страна.ua». По словам источника издания в штабе ООС, без занятия окружающих город терриконов продолжать наступление напрямую на Горловку невозможно.

Ожесточенные бои в Донбассе длятся с понедельника. УНИАН сообщает, что по данным специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ только за сутки, с вечера 21 по вечер 22 мая, зафиксировано 218 взрывов на линии соприкосновения украинских силовиков и бойцов непризнанных республик.

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