Объявлено расписание выступлений на «Дикой мяте»

Крупнейший российский независимый фестиваль «Дикая мята» обнародовал расписание выступлений артистов. Мероприятие пройдет c 9 по 11 июня в Тульской области, сообщается в пресс-релизе.

9 июня выступят, в частности, группы Milky Chance, The Hatters, «Кирпичи», Guru Groove Foundation и Lucille Crew. Ночью посетителей ждет электронная программа — Mujuice, Oligarkh и Horja.

10 июня на сцене выступят Земфира, Mgzavrebi, «Браво», Нейромонах Феофан, «Аффинаж», Валентин Стрыкало и The Paz Band, а 11 июня — коллективы Brainstorm, 25/17, Brothers Moving и Animal ДжаZ. Организаторы отметили, что зрителей также ждут кинопоказы и спортивные игры.

Ознакомится полным расписанием и приобрести билеты можно на сайте фестиваля «Дикая мята». Для посетителей из Москвы будут организованы микроавтобусы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!