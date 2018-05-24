Скандалистка парализовала работу китайского метро в час пик

Жительница китайского Шанхая задержала отправление поезда в метро в час пик на 20 минут из-за пропавшего телефона. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 21 мая около 18:00 на линии, которая соединяет аэропорты на западе и востоке города. Убежденная в том, что кто-то из пассажиров в вагоне украл ее телефон, китаянка не давала поезду уехать, стоя в дверях и выясняя отношения с дежурным по станции.

«Мы были вынуждены ждать полицию все время, пока она скандалила», — рассказал изданию работник метро. Он признался, что другие пассажиры просили забрать женщину из вагона и задержать ее, в ответ на что китаянка кричала, что она жертва. «Вы жертва? Здесь тысячи пассажиров, а вы задерживаете отправление поезда. Это все, что я вижу», — отвечал ей дежурный по станции.

Неизвестно, уехала ли девушка на том же поезде или вышла на платформе. Полиция уже изучает записи с камер видеонаблюдения для выяснения деталей инцидента.

Шанхайское метро считается вторым по загруженности в мире после токийского. В среднем в будний день им пользуются около 10 миллионов человек — 53 процента населения города.

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