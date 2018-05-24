Rambler Group и IBM договорились о совместной работе в период ЧМ-2018

IBM и Rambler Group подписали меморандум о взаимопонимании при работе над прототипом совместного информационного продукта в период проведения Чемпионата мира по футболу в России. Соглашение было подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Когнитивные технологии Watson Explorer, Watson Analytics, предоставленные Клиентским центром IBM в Москве, позволят анализировать публичную обезличенную информацию из соцсетей по футбольной тематике на русском и английском языках. По условиям соглашения, Rambler Group сможет использовать эти данные для подготовки тематического контента о Чемпионате мира по футболу на собственных медиаресурсах. Ожидания болельщиков, герои и аутсайдеры матчей, прогнозы и экспертные оценки от профессионалов и любителей – все это можно будет анализировать в режиме онлайн.

«Я признателен нашим партнерам из IBM за возможность поработать вместе. Будучи лидерами в современных медиа, технологиях и качественном контенте, нам трудно оставаться в стороне от грандиозного спортивного события, которое пройдет в нашей стране этим летом», — отмечает Роман Линин, генеральный директор Rambler Group.

«IBM имеет большую экспертизу в создании дополненного опыта для любителей спорта. Rambler Group является издателем популярных порталов спортивных и общественно-политических новостей. В свою очередь, футбольные фанаты находятся в предвкушении приближающегося чемпионата и внимательно следят за новостями. Итак, основные ингредиенты для создания качественных инсайтов и их освещения уже есть. Да начнется игра!», — отметил в своем блоге Андрей Филатов, генеральный директор IBM в России и СНГ.

