Ценности
 
Последние новости
В России раскрыли подробности переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году
Школьника напоили джином в самолете
Среди российских губернаторов обнаружили нового клона
Российское посольство предупредило о задержаниях детей в Лондоне
В московском метро появятся 15 новых станций до конца года  
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Сборная России по хоккею оставит провалившего чемпионат мира тренера
Австралийцы попросили суд выкинуть ограбившего их сына из страны
«Нафтогаз» потратил деньги «Газпрома»
Предсказано уничтожение инопланетян людьми
Новости партнеров

У садоводов появились собственные часы

Перейти в «Мою Ленту»

Швейцарский часовой бренд Rado продолжил сотрудничество с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей более 130 садов по всей Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Rado выпустил в ознаменование этого сотрудничества новую модель часов True Thinline Nature с кварцевым механизмом ETA 282.002, заключенным в корпусе из керамики зеленого цвета и на браслете из того же материала, с выгравированными на перламутровом циферблате прожилками древесного листа.

«Мы невероятно рады продолжению сотрудничества с Grandi Giardini Italiani, — сказал президент компании Rado Матиас Брешан. — Мы верим, что оно успешно благодаря общей страсти к дизайну и миру природы, которая нашла отражение в новой коллекции часов True Thinline Nature». «Наш союз основан на взаимном увлечении красотой и природой, что вдохновило нас на создание новой коллекции часов бренда Rado, ставшей также частичкой истории Grandi Giardini Italiani», — прокомментировала в свою очередь Джудит Вейд, основательница Grandi Giardini Italiani.

Grandi Giardini Italiani — ассоциация владельцев и кураторов итальянских садов, основана в 1997 году. Цель ассоциации — сделать сады доступными для широкой публики. Она включает 135 садрв в 12 регионах Италии и принимает более 8 миллионов посетителей в год. Некоторые из частных итальянских садов, чьи владельцы входят в ассоциацию, разбиты более 500 лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ценности
Ценности00:03Сегодня

Пообносились

Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
14:26Сегодня

Французы выпустили духи в честь рабочей блузы

16:55Сегодня

В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»

15:18Сегодня

Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье

Ценности00:0228 мая

По формуле

Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
14:59Сегодня

Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами

13:3624 мая

Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета

14:58Сегодня

Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки

Ценности00:0127 мая

Туркменский Сталин

Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
14:3528 мая

Определен новый показатель достатка

15:3818 мая

Россиянин сделал часы для богатых футбольных болельщиков

14:02Сегодня

Грузин пришил рубашку к футболке и собрался дорого продать

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
«Мисс Татарстан» обвинила полицейских в попытке ограбления
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Омские спасатели потушили пожар садовой лейкой
Полицейский спустился в канализацию ради утят
Омбудсмен решила запретить детям отказываться от тестов на наркотики
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Льежский стрелок вышел из тюрьмы за два дня до теракта
Убийство льежского стрелка попало на видео
Стали известны подробности теракта в Бельгии
Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Грузия разорвет отношения с Сирией
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
Президент Российского топливного союза назвал причины роста цен на бензин
«Нафтогаз» потратил деньги «Газпрома»
«Роснефть» сгенерирует 16,5 миллиардов долларов свободного денежного потока
Европа отвернулась от Восточной Европы
Европе напророчили неизбежный кризис
Показан новый «Кортеж» для президента
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами
Школьники задержаны за похищение пернатых костюмов Киркорова
Стоматолог лишила пациентку 22 здоровых зубов и попалась на новых жертвах
Напавшего на Третьяковку вандала арестовали за повреждение картины Репина
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Предсказано уничтожение инопланетян людьми
В МГУ создадут нейронные сети для «Ноева ковчега»
Раскрыты подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Обнаружена древнейшая перхоть
Все материалы
Спорт
Кусай, забивай
Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
Сборная России по хоккею оставит провалившего чемпионат мира тренера
«Зенит» назначил российского тренера
Российский олимпийский спорт получил руководителя
В Европе появится еще один русский футболист
«Ювентусу» понадобились чеченцы
Литва назвала глупой идеей проведение чемпионата мира в России
Все материалы
Культура
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Умер актер Юрий Рашкин
Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»
Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»
Любовник Леди Гаги из клипа Bad Romance попался на краже женских колготок
Все материалы
Интернет и СМИ
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу
Оптическая иллюзия с пересаженными головами свела пользователей с ума
Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple
YouTube обвинили в участившихся убийствах
Все материалы
Ценности
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье
Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами
Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Россиянам не хватило денег на летний отдых
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Родной город Лепса назван лучшим для отдыха с детьми
Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
Юная фермерша сломала руку сопернице по армрестлингу и лишилась чувств
Ветеран Второй мировой окончил школу в 92 года
106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от мужчин
Все материалы
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Skoda построила бронированный Superb
Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар
Tesla Model S превратили в универсал
Все материалы
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы