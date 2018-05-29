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106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от мужчин

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Мэдлин Дай

106-летняя британка считает секретом своего долголетия отказ от отношений с мужчинами. Об этом сообщает The Mirror.

Мэдлин Дай (Madeline Dye) родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. Она утверждает, что ни разу в жизни не была на свиданиях, а впервые попала в паб в 90 лет.

Дай считает, что благодаря полному отказу от мужчин она избежала стресса, сопряженного с браком и отношениями. Она жила в своем доме в одиночестве до 103 лет, после чего была вынуждена нанять сиделку.

Ее родственники восхищаются тем, что в свои годы она не использует трость, самостоятельно одевается, активно двигается и общается с окружающими.

«Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива"», — рассказала ее 80-летняя племянница.

В начале мая столетняя британка Дорис Олив Неттинг (Doris Olive Netting) рассказала о том, что причиной ее долгой жизни можно считать пиво. Она призналась, что за всю жизнь выработала привычку выпивать по стакану Guinness в день.

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