Проповедник попросил паству пожертвовать ему на личный самолет

Телепроповедник из США попросил паству пожертвовать ему деньги на четвертый личный самолет. Об этом сообщает новостной портал CBS News.

Джесси Дюплантис (Jesse Duplantis) из штата Луизиана заявил, что Бог явился ему и сказал, что у проповедника появится самолет, но при этом ему не нужно будет платить за него. Мужчина хочет собрать 54 миллиона долларов на покупку Falcon 7X. Он настаивает, что самолет должен иметь непременно три двигателя, чтобы долетать в любую точку мира без остановок. «Это позволит сэкономить на топливе во время выполнения моей глобальной миссии», — добавил священник.

Дюплантис объяснил, что в частном самолете он сможет вставать и в одиночестве молиться Богу вслух, что ему запретили бы делать обычные авиакомпании. «Я считаю, что если бы наш Господь Иисус Христос был на земле в теле человека, он бы не ездил на осле. Он бы летал на самолете над всем миром», — отметил Дюплантис.

В начале мая сообщалось, что телепроповедник Джим Бэккер призывал своих последователей купить хижины в поселке, который он строит на случай конца света. Также он продает солнечные батареи, рации и другое оборудование для сурвивалистов.

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