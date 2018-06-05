Десятки европейцев сели на «Поезд дружбы» до России

Более ста жителей ФРГ и других европейских стран отправились в Россию на «Поезде дружбы» с целью развития общественной дипломатии. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 июня.

Поезд отправился из Берлина в Москву накануне вечером, его пассажиры планируют провести в стране около 10 дней, побывать в разных регионах и проникнуться атмосферой предстоящего чемпионата мира по футболу. Поездку организовала некоммерческая организация Druschba Global e.V. («Дружба»).

Целью путешествия, по их словам, является развитие общественной дипломатии и сближение россиян и европейцев. Отмечается также, что в Россию отправились «самые обычные люди, представители абсолютно разных слоев общества».

Это уже третий крупный проект «Дружбы», нацеленный на народную дипломатию. В 2016 году на фоне антироссийских санкций около 235 жителей Германии совершили автопробег по России. Годом позже в аналогичной акции приняли участие уже 343 человека из 16 стран.

