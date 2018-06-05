В Плехановском университете рассказали о солидаризме

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 5 июня представил публике две новые книги: «Экономика солидаризма. Путь в будущее» авторства профессоров В.И. Кошкина и С.И. Кретова, а также книгу профессора В.В. Волкова «Некремлевские принципы, или Время не только Авена и Березовского».

«Мы формулируем основы модели экономики завтрашнего дня и пути выхода из глобального кризиса при движении от капитализма к солидаризму» — сказано в первой монографии. Профессор Виталий Кошкин на презентации в Плехановском университете пояснил: «Солидарность как философское, мировоззренческое понятие, исторически имеет глубокие духовные корни в сознании народов России, включая православные, мусульманские и другие религиозные ценности. Кроме того, можно вспомнить такие институты, как общинное землепользование и российская артель. Последняя занимала важное место, как уклад в российской экономике ХІХ – начала ХХ века, и заложила основы философии некапиталистического предпринимательства.

Сегодня мы ведем речь о создании в нашей стране целостной национальной экономической модели солидаризма в условиях новых технологических укладов ХХІ века. Главным условием формирования солидарной экономики является солидаризация собственности — эволюционное преобразование капиталистической частной и буржуазной государственной собственности на природные и производственные ресурсы в новую форму — ассоциированную частную собственность граждан».

Книга профессора РЭУ им. Плеханова Владимира Волкова, представляет собой подробную автобиографию. Интрига — в самом названии книги. Автор рассказывает не только о своей жизни в «многообразии дней прожитых и невозвратных», а еще и о том, как формируются «некремлевские принципы», о «переломе эпох», а также о «блеске и нищете отечественной демократии». Волков подробно рассказывает о людях, с которыми работал, ездил по стране и за ее пределы, о дружбе и предательстве.