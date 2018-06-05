В Ясной Поляне пройдет театральный фестиваль «Толстой Weekend»

В Ясной Поляне, Тульская область, в третий раз пройдет ежегодный международный театральный фестиваль «Толстой Weekend». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытие мероприятия состоится 9 июня. В торжественной церемонии примет участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фестиваль откроет «Коляда-Театр» из Екатеринбурга. «Толстой Weekend» завершится 12 июня.

По словам организаторов фестиваля, зрителей ждут, в частности, спектакли театров из Москвы, а также из Словении и Латвии.

«В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Площадку посетило свыше пяти тысяч гостей, включая более 100 представителей федеральных и региональных СМИ, которые назвали "Толстой Weekend" главным летним театральным событием года», — поведали организаторы.

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