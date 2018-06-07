Названы сроки начала продаж в России нового бизнес-седана Lexus ES

Продажи нового поколения бизнес-седана Lexus ES в России начнутся осенью 2018 года. Об этом официально объявили в Lexus. В компании отмечают, что в отличие от предыдущих поколений Lexus ES новая модель «имеет более амбициозные задачи».

В России новый ES будет представлен в трех версиях: ES 350 с бензиновым двигателем V6, ES 250 и ES 200 с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями.

Сообщается, что новый Lexus ES 200 с 2-литровым двигателем будет доступен в комплектациях Comfort и Executive. Версия ES 250 с абсолютно новым 2,5-литровым двигателем будет доступна в комплектациях Comfort, Executive, Premium и Luxury. Мощная версия ES 350 с обновленным 3,5-литровым двигателем будет предлагаться в комплектациях F SPORT и Luxury.

Кроме того, впервые в линейке ES будет предложена версия F SPORT, которую внешне отличает от стандартной версии эксклюзивные элементы дизайна. Информация о дате начала приема заказов и дате начала продаж в России нового поколения Lexus ES будет объявлена позднее.

Бренд Lexus был создан в 1989 году. Уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Lexus в РФ и Белоруссии является общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор».