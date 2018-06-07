В Москве соберутся ведущие лидеры бизнеса

Топ-менеджеры, руководители и бизнесмены соберутся на площадке Vegas City Hall в период с 20 по 21 июня, где пройдет Synergy Executive Forum. Главная идея события — дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты для управления командой. Эксперты расскажут, как им удается руководить корпорациями и достигать впечатляющих финансовых результатов.

В форуме участвуют: президент MacDonald’s в России и Восточной Европе Хамзат Хазбулатов; гендиректор VISA в России; генеральный директор Walt Disney Company СНГ Марина Жигалова-Озкан, а также другие основатели и руководители крупных корпораций страны.

«Мы собрали на одной сцене профессионалов своего дела, которые будут не просто говорить о мотивации и заряжать мощной энергетикой, а дадут реальные инструменты, помогающие достичь высокого уровня эффективности. Мы надеемся, что благодаря сильным и интересным выступлениям ведущих CEO страны, российские компании станут конкурентоспособнее и эффективнее», — рассказывает ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

Об одном из главных факторов для развития бизнеса, диджитализации, расскажет гендиректор КРОК Борис Бобровников. «Она бросает вызов традиционному, требуя от игроков рынка скорости, гибкости, новых подходов и идей. От готовности перейти в "цифру" и принять эти изменения будет зависеть успех любой компании из любой отрасл — укрепит ли она свои позиции или вылетит за обочину», — отмечает Бобровников.

Также на форуме обсудят бизнес-тренды ближайшего будущего, новые диджитал-инструменты, вопросы информационной безопасности и возможности построения стратегии в условиях неопределенности. Многие выступления будут посвящены темам управления командой: конфликту поколений в российских интернет-компаниях, поиску талантливых сотрудников, распределению ролей в коллективе, эффективной организации удаленной работы.

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