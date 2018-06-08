Австрия закроет семь мечетей и выдворит десятки имамов

Австрийские власти закроют семь мечетей, считающихся местом распространения политического исламизма, а также вышлет из страны нескольких имамов, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Kurier.

Отмечается, что это затронет мечети салафитов, которые поддерживает Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии (ATIB). Он объединяет более 60 общин и около 100 тысяч человек. Власти обвиняют ATIB в распространении турецкого национализма. По словам Курца, эти шаги согласованы с Исламской религиозной общиной Австрии.

«Обществам, существующим параллельно с традиционным австрийским обществом, исламу в политике, а также радикализации нет места в нашей стране», — приводит Süddeutsche Zeitung слова главы австрийского правительства. По сведениям издания, четыре мечети будут закрыты в Вене, две — в Верхней Австрии, еще одна — в федеральной земле Каринтия. Среди них числится мечеть экстремистской организации «Серые волки».

Министр внутренних дел Герберт Кикл заявил, что эти шаги проводятся в рамках закона о запрете иностранного финансирования. Под действие этого закона могут попасть около 60 имамов и членов их семей. В целом страна может не продлить вид на жительство для 150 человек.

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