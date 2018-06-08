Бесплатный Wi-Fi появился на автовокзалах Подмосковья

Бесплатный Wi-Fi появился на подмосковных автовокзалах и автостанциях, задействованных при перевозке болельщиков чемпионата мира по футболу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 8 июня.

«Нам важно, чтобы пассажирам было максимально комфортно во время ожидания транспорта, именно поэтому Мострансавто запустило проект по установке сети Wi-Fi», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Беспроводная сеть в тестовом режиме развернута на автовокзалах в городских округах Кашира, Клин, Электрогорск, Коломна, Серпухов. В залах ожидания размещены яркие желтые стикеры со значком «Wi-Fi», информирующие пассажиров о введении новой услуги. Для подключения к интернету достаточно пройти SMS-авторизацию.

Решение о перспективе внедрения беспроводного интернета на других объектах транспортной инфраструктуры будет сделано после завершения тестирования оборудования, отмечается в сообщении.