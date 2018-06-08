В Китае нашли способ цивилизировать харкающихся граждан

Власти китайского города Суцянь провинции Цзянсу нашли способ приобщить граждан к цивилизации. Об этом сообщает газета «Пэнпай».

Горожанам объясняют базовые правила приличия с помощью листовок, на которых простым языком указано, что следует, а что не следует делать цивилизованному человеку. Всего в брошюре 20 пунктов.

Среди указаний перестать харкать на тротуар, ходить по улице в домашних тапочках и пижаме, а также не оставлять в тарелке еду, в том числе рис. Кроме того, китайцам советуют воздержаться от громких разговоров в общественных местах, флуда в интернете и игр в телефон во время встречи с друзьями.

Материалы по теме Сидите дома Почему китайский Новый год — это ад для туристов

По мнению властей, цивилизованный китаец также не должен напиваться, опаздывать на встречи. Отмечается также, что вежливо сначала давать людям выйти из лифта, а затем зайти. Автомобилисты должны пропускать пешеходов, а те, в свою очередь, переходить дорогу быстрым шагом.

Первая версия таких указаний появилась три года назад, однако сейчас власти решили переиздать брошюру. С начала мая жителям Суцяня было предложено самим предлагать пункты. Всего было получено около 40,5 тысяч вариантов, из которых отобрали 20 наиболее популярных.

Подобные памятки были выпущены и в других районах провинции, в частности, ранее также появились правил цивилизованного жителя городов Куньшань и Янчжоу.

Некоторые китайцы инициативу правительства поддержали, другие же заявляли, что не желают, чтобы кто-то указывал им как жить.

Китайским горожанам свойственно поведение, не характерное для жителей западных городов. На улицах миллионников часто можно увидеть громко разговаривающих, ругающихся, толкающихся в очереди и мусорящих. Жители Поднебесной также могут плеваться на тротуарах и курить в помещениях, а во время еды чавкать и не скрывать отрыжку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!