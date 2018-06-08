Из кассового чека сделали огромный ковер

Шведский производитель мебели IKEA совместно с американским дизайнером Вирджилом Абло создали дизайн нового ковра. Об этом сообщает Independent.

Коллекция под названием Markerad разрабатывалась в течение года и, по словам дизайнера, предназначена для поколения миллениалов. В нее вошел необычный напольный ковер в виде огромного кассового чека.

Новый продукт удивил покупателей и поклонников Абло. «Я бы очень хотел обрадоваться новому ковру IKEA, но я не рад. Я, скорее, озадачен», — написал один из них в Twitter.

Однако креативный директор проекта Хенрик Мост заявил, что целью команды было выйти за рамки нормального. «Вирджил обладает фантастической способностью создавать что-то уникальное, работая с базовыми функциями и материалами. Каждый элемент Markerad — это предмет дизайна, который представляет высокую художественную ценность», — похвалил его работу Мост.

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В марте стало известно, что бренд Off-White объединился со шведским производителем мебели IKEA для создания собственной линии товаров для дома. Вирджил Абло и пользователь @portnyagin опубликовали в Instagram фотографии первых изделий — красных ковров с надписью blue (синий) и сумок под названием FRAKTA с надписью sculpture (скульптура).

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