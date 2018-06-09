Franz Ferdinand выступят в России

В Москве состоится концерт шотландской инди-рок-группы Franz Ferdinand. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление пройдет 9 июня в клубе STADIUM. Коллектив представит поклонникам старые хиты и песни из последнего альбома Always Ascending, релиз которого состоялся 9 февраля 2018 года.

По словам организаторов мероприятия, в Москве Franz Ferdinand собираются продемонстрировать фанатам «совершенно новое звучание и безумные эксперименты».

Основанная в 2002 году в Глазго группа Franz Ferdinand на сегодняшний день выпустила пять пластинок. Коллектив часто выпускает песни, которые не входят в их студийные альбомы. Например, в 2010 году они записали трек с актрисой Марион Котийяр для рекламы Dior. В феврале 2014 коллектив выпустил песню полностью на немецком языке.

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