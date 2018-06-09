Обнаружены загадочные объекты вблизи ядра Млечного Пути

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили небесные тела неизвестного происхождения рядом с центром Млечного Пути. Ученые отнесли их к классу пылевых звездных объектов (англ. dusty stellar objects) или G-объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью инфракрасного спектрографа OSIRIS, который установлен на телескопе в Обсерватории Кека. Этот инструмент использовался для наблюдения за газовой динамикой в окрестностях центра галактики, вблизи сверхмассивной черной дыры. Ученые выявили несколько объектов, которые выглядят как газовые облака, однако, в отличие от последних, они выдерживают гравитационное воздействие со стороны черной дыры.

Астрономы считают, что они относятся к G-объектам, которые представляют собой раздувшиеся звезды, внешние слои атмосферы которых притягиваются ядром галактики каждый раз, когда те приближаются к горизонту событий. Ядро звезд обладает достаточной массой, чтобы сопротивляться приливным силам.

Ученые полагают, что эти небесные тела образуются в результате слияния звезд, находящихся в составе бинарной системы. Это может происходить из-за гравитации сверхмассивной черной дыры, которая делает орбиты двойных звезд нестабильными. После слияния возникший G-объект остается раздувшимся в течение миллионов лет, прежде чем станет обычной звездой.

До сих пор было обнаружено только два G-объекта, в 2002 и в 2012 году соответственно. По словам исследователей, новые объекты, вероятно, относятся к этому же классу, поскольку их физические характеристики сходны.

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