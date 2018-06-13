Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Специалисты группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского в течение часа с небольшим восстановили подачу электроэнергии в Крым по энергомосту. Об этом сообщили в компании.

Подача электроэнергии была нарушена в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 киловатт «Тамань» в 15:07 по московскому времени и вывода из работы двух трансформаторов.

Сразу после срабатывания систем противоаварийной защиты энергетики приступили к устранению технологического нарушения, а также по указанию Павла Ливинского для ликвидации дефицита мощности оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.

В результате совместных действий персонала «Россетей» и системного оператора две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут, и в полном объеме 4-я линия и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 по московскому времени. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме.

«Важно, что "Россети" сработали четко и оперативно и не оставили крымчан без света, — отметил Ливинский. — В кратчайшие сроки энергоснабжение Крыма восстановлено. В 13:07 произошло отключение на ПС 500 киловатт "Тамань" двух автотрансформаторов: АТ-1 и АТ-2. В результате чего были обесточены четыре нитки кабельно-воздушных линий 220 киловатт крымского энергомоста. После этого стало известно, что в закрытом распределительном устройстве 10 киловатт (ЗРУ) произошло задымление на ПС "Тамань". Поврежденный аварийный участок оперативно был выведен из работы. В течение 40 минут были поставлены под нагрузку АТ-1 и две кабельно-воздушные линии крымского энергомоста. Через 10 минут под напряжение была поставлена третья нитка. В 16:20 была поставлена под напряжение 4-я нитка 220 киловатт кабельно-воздушной линии крымского энергомоста и введен в работу АТ-2».

Он также отметил, что были выведены из горячего резерва и включены в работу мобильные газотурбинные электростанции, которые в количестве 11 штук находятся в Крыму, в объеме около 220 мегаватт. «Никаких ограничений на текущий момент по перетоку нет. Восстанавливается схема энергоснабжения сетей принимающей энергосистемы крымского полуострова "Крымэнерго", соответственно, идет набор нагрузки. (...) По причинам задымления на ЗРУ 10 киловатт будем выяснять, как только к проведению работы будет допущен оперативный персонал», — заявил гендиректор «Россетей».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил «Россети» за оперативное восстановление электроснабжения. «Благодарю руководство и сотрудников компании "Россети" за оперативное восстановление электроснабжения Крыма. Слаженные действия специалистов компании позволили возобновить подачу электричества на полуостров уже через час с небольшим после аварии. На данный момент электроснабжение крымских потребителей восстановлено в полном объеме. Особая благодарность — генеральному директору ПАО "Россети" Павлу Анатольевичу Ливинскому, который лично возглавлял штаб и руководил восстановительными работами», — написал он на своей официальной странице в Facebook.

В настоящее время причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань» устанавливаются.

По его указанию, на подстанцию «Тамань» для установления причин технологического нарушения, приведшего к кратковременному прекращению передачи электроэнергии по энергомосту в Крым, вылетел главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев, который возглавит работу группы экспертов.