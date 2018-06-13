На «Пикнике Афиши» выступит Монеточка

Организаторы «Пикника Афиши» анонсировали новых исполнителей, которые выступят на музыкальном фестивале. Об этом пишет портал «Афиша.Daily».

К уже заявленным хедлайнерам добавились такие артисты, как Монеточка, Skott, Anna of the North, Габриель Гарсон-Монтано, и трио Даниила Никитина 21 PM и Вероника Шрамко.

Также на «Пикнике» выступят музыкант Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков), певица Земфира, электронный хип-хоп-дуэт «Аигел», бельгийский проект Oscar and the Wolf, рок-группа «Пасош», австралийские панк-глэм-рокеры Amyl and the Sniffers, российский хип-хоп-исполнитель Pharaoh и американский рэпер Joey Bada$$.

Юбилейный, 15-й «Пикник Афиши» пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Он проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Blur, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль» и Madness.