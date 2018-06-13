Родники Подмосковья приведут в порядок

20 источников планируется благоустроить на территории Московской области до конца года, заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 13 июня.

«Реализация программы [«Родники Подмосковья»] идет нарастающими темпами: в прошлом году было благоустроено 15 родников», — сказал Коган.

Министр добавил, что наступил завершающий этап работ по благоустройству родника в городском поселении Оболенск Серпуховского района. Работники подрядной организации уже выложили «подстилку» из песка и щебня, уложили сборную железобетонную трубу, установили буронабивные сваи, возвели подпорные стены и монолитные железобетонные лестницы.

«Осталось лишь облицевать стены декоративным камнем и возвести шатровое покрытие, чтобы защитить купель родника от листвы и осадков», — уточнил он.

В Подмосковье в настоящее время насчитывается около 730 родников. Многие из них пользуются популярностью у жителей и гостей, к источникам устраивают паломничество и проводят экскурсии, говорится в сообщении.

