Турция захотела делать С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предложении, сделанном своему российскому коллеге Владимиру Путину. Турецкий лидер захотел совместно производить зенитные ракетные системы С-500, говорится в Twitter агентства Анадолу.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», — заявил Эрдоган.

О том, когда состоялся разговор между политиками и как отреагировал Владимир Путин, не сообщается.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом ранее по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!