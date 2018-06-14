Саудовская Аравия похвасталась своей культурой и королями

В Москве открылась выставка культуры Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

С 14 по 16 июня в Музее Москвы можно будет посмотреть фильмы саудовских режиссеров, оценить работы классических и современных художников. На выставке покажут картины молодых режиссеров и познакомят посетителей с народными мелодиями. Им также предложат попробовать свои силы в каллиграфии и оценить традиционные для Саудовской Аравии наряды.

Как сообщили в Главном управлении культуры, цель мероприятия — повысить уровень культурного обмена между странами во время чемпионата мира по футболу.

На презентации 13 июня выступил посол Саудовской Аравии в России Раид Кримли. Он понадеялся на победу своей сборной в первом матче с командой России и заверил присутствующих, что Эр-Рияд готов учиться лучшему, что предлагает мир.

Кроме того, перед журналистами выступил творческий коллектив, исполнивший традиционную музыку и продемонстрировавший публике портреты короля Салмана бин Абдул-Азиза аль Сауда, его отца Абдаллы бин Абдул-Азиза мль Сауда и сына, наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль Сауда.