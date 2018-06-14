Кремль высказался о сексе россиянок с футбольными болельщиками

Российские женщины сами могут принимать решения о формате общения с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира по футболу, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 14 июня.

Представитель Кремля также призвал обратить внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика — «Скажи нет расизму». «Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются», — отметил он.

13 июня председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. По ее словам, интимные отношения с приезжающими в страну туристами влекут негативные последствия и могут способствовать росту числа матерей-одиночек. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами. Он, напротив, считает, что чем «больше родится детей, тем лучше».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. На него продано около 2,5 миллиона билетов. Наибольшее число иностранных болельщиков ожидается из США, Бразилии, Колумбии и Германии.

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