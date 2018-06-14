«Уралхим» уличили в давлении на суд

Бывший топ-менеджмент «Тольяттиазота» обвинил прокуроров в использовании материалов одной из пострадавших сторон — компании «Уралхим». Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере выступают бывшие руководители «Тольяттиазота», а именно Владимир и Сергей Махлаевы, а также Евгения Королева. Также подозреваемыми по делу проходят владелец Nitrochem Distribution Андреас Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта.

Судебное заседание проходит в заочном формате, так как все фигуранты в настоящий момент находятся за границей. Представители обвиняемых в суде утверждают, что сторона государственного обвинения использует материалы аналогичные тем, которые заявляли представители «Уралхима». В качестве примера защитники экс-руководства «Тольяттиазота» приводят таблицу, аналогичную той, что имеется в распоряжении представителей «Уралхима».

«Уралхим» и «Тольяттиазот» находятся в состоянии корпоративного конфликта уже несколько лет из-за сделки о покупке акций «Тольяттиазота» «Уралхимом». Компания уверена, что «Тольяттиазот» намеренно манипулировал с договорами дистрибьюторов, чтобы вывести деньги и не платить компании дивиденды, «Уралхим» утверждает, что экс-руководство «Тольяттиазота» управляло компанией неэффективно, из-за чего вложившись в предприятие, компания не смогла принести своим совладельцам достойные дивиденды.

Следствие утверждает, что в период с 2008‑го по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем якобы реализовала продукцию уже по рыночной цене. Вырученные средства в размере 85 миллиардов рублей присвоили подозреваемые.

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