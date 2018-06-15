Автомойка расплющила машину невнимательного водителя

Видео: Liveleak.com

Водитель проигнорировал сигнал автомойки и уронил моечную машину на собственный автомобиль. На запись, сделанную камерой видеонаблюдения и выложенную в интернет, обратил внимание сайт Motor1.com.

Машина въехала под арку автомойки, когда горизонтальная щетка находилась слишком низко и преграждала ему путь. Несмотря на мигающий предупреждающий сигнал, водитель раз за разом пытался протиснуться под ней. В результате автомобиль зацепился за щетку. Когда он дал задний ход, арка накренилась и обрушилась на него.

В 2016 году сообщалось, что в Адыгее женщина с медведем на поводке прогулялась по автомойке. Как выяснилось, она везла хищника в направлении Краснодара, но по дороге решила помыть машину, а заодно выгулять питомца.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!