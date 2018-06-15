Сбербанк запустил промовклад в честь победы сборной РФ в матче открытия ЧМ-2018

Сбербанк в честь победы сборной России в день открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сразу после этого события запустил промовклад «Побеждай», который можно открыть до 26 июня. При этом в случае выхода сборной России в плей-офф дата приема вклада может быть продлена — на все время участия национальной сборной в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка по вкладу составляет 6 процентов для сумм от 50 тысяч рублей на срок 6 месяцев. При этом максимальная ставка базовой линейки вкладов Сбербанка на данный момент равна 4,45 процента.

По словам генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, предлагаемый промовклад «Побеждай» на волне чемпионата мира «дает уникальную возможность клиентам Сбербанка получить больший процент, чем остальные депозитные продукты банка за крайне комфортный срок — от 50 тысяч рублей за период в более чем 6 месяцев».

«Учитывая ориентированность банка на массового клиента и его непосредственный контакт с держателями карт, можно ожидать, что вклад будет пользоваться достаточным спросом. Тем более что ограниченный период открытия вклада до 26 июня окажет влияние на скорость принятия решения по его открытию. Из аргументов за открытие такого вклада всегда будет на первом месте стоять тот факт, что заработанные проценты и покупки в счет их применения станут ярким воспоминанием о таком крупнейшим событии в жизни страны, как Чемпионат мира по футболу», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в первую очередь этот вклад будет интересен футбольным болельщикам в возрасте от 25 до 40 лет, которые уже являются клиентами Сбербанка.

Также в день открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 процентных пункта к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4 процента.

Ранее Сбербанк в партнерстве с Visa запустил кредитную карту с повышенными бонусами к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, которая предлагается в рамках акции до 31 июля 2018 года. По карте начисляется 20 процентов бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5 процентов — на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы будут начисляться до 31 декабря 2018 года при операциях в торговых точках указанных категорий по всему миру.

В конце мая Visa и Сбербанк запустили мобильное приложение «Чеканка Челлендж». Благодаря ему можно попасть на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018и выиграть другие ценные призы — тренировку со звёздами футбола и мячи с автографами. Для участия нужно скачать приложение «Чеканка Челлендж» в App Store или Google Play, зарегистрироваться в приложении через аккаунт в социальных сетях и следовать инструкциям.

