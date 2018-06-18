Осужденный за хищение 70 миллиардов банкир умер в колонии

Основатель Мособлбанка, предприниматель Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Соломенный.

«Он в больнице при колонии скончался. Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать [причины смерти], потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Пока только эта информация», — сказал юрист, добавив, что бизнесмен «скончался от болезни».

«Данных о насильственной смерти нет», — подчеркнул Соломенный.

Смерть Мальчевского подтвердили также в Национальном конном парке «Русь», ранее принадлежавшем структурам предпринимателя.

Измайловский районный суд Москвы в 2016 году приговорил основателя Мособлбанка к четырем годам колонии общего режима за хищение денежных средств в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, топ-менеджеры кредитной организации вывели из банка 68 миллиардов рублей.

Санация Мособлбанка была объявлена в мае 2014 года в связи с тем, что в нем с 2012-го массово фальсифицировалась отчетность, что позволяло выводить средства за банковский баланс. Далее средства либо обналичивались через кассы, либо переводились на счета подконтрольных компаний.

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