Протаранивший людей на фестивале в Нидерландах водитель сдался

Въехавший в пешеходов на музыкальном фестивале в Нидерландах водитель микроавтобуса добровольно сдался властям. Об этом сообщает RTL Nieuws.

34-летний мужчина, имя и гражданство которого не уточняется, сам позвонил в полицию и был арестован в Амстердаме. Мотивы его действий сотрудникам полиции пока неизвестны.

Рано утром 18 июня он совершил наезд на четырех пешеходов рядом с местом проведения музыкального фестиваля Pink Pop в провинции Лимбург. В результате аварии погиб 35-летний мужчина. Еще трое пострадавших — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Сообщалось, что водитель скрылся с места происшествия.

Pink Pop — фестиваль рок-музыки, который ежегодно проводится в городе Ландграфе. В 2018 году он проходил с 15 по 17 июня.

16 июня в Москве таксист въехал в толпу на тротуаре. В результате пострадали восемь человек. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП.

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