Гигантский питон попытался убить своего спасителя

dailymail.co.uk

В Индии лесничий попытался сделать фотографию со спасенным питоном и чуть не умер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Санджой Дутта (Sanjoy Dutta) возглавлял команду по спасению 10-метрового питона в лесу в индийском штате Западная Бенгалия. Мужчина набросил на плечи змею для того, чтобы сделать снимок, но та принялась обвивать его шею и попыталась задушить.

Окружающие мужчину люди тянули питона за хвост, чтобы ослабить хватку. На ролике, снятом одним из очевидцев, слышно, что в толпе звучат испуганные крики. В результате лесничий спасся, а питона выпустили в чащу леса.

В марте сообщалось о похожем случае в Индии: заклинатель змей устроил преставление с пресмыкающимся, в результате чего чуть не умер. Питон обвился вокруг шеи мужчины и принялся его душить, но окружающие посчитали это частью представления и не стали его спасать. Через некоторое время в помощь заклинателю все-таки вызвали бригаду медиков.

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