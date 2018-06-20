Занявшаяся сексом со школьником учительница пожаловалась на проблемы

В американском штате Огайо учительницу приговорили к тюремному заключению за секс со школьниками. Об этом сообщает New York Post.

Тиффани Айклер (Tiffany Eichler), бывшая учительница физкультуры, проведет в заключении 30 дней. Кроме того, суд назначил ей 300 часов общественных работ и тысячу долларов штрафа. Она также обязана зарегистрироваться в национальном публичном реестре лиц, совершивших сексуальное преступление.

По информации следствия, Айклер имела связь с тремя подростками: двоим было по 18 лет, одному — 17 лет. Их имена не сообщаются. Один из эпизодов произошел прямо в классе после занятий.

Адвокат женщины, добиваясь смягчения наказания, утверждал, что осужденная подвергалась травле после предъявления обвинений и была вынуждена покинуть место работы.

В мае учительница языка жестов из штата Флорида избежала тюрьмы за совращение 15-летней школьницы. Суд приговорил 30-летнюю женщину к 15-летнему условному сроку.

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