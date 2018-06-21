Самая известная в мире дневная вечеринка приедет в Москву

В Москве пройдет самая известная в мире дневная вечеринка All Day I Dream. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие начнется в воскресенье, 24 июня, в 13:00 на веранде клуба Heaven Moscow. На вечеринке выступит основатель All Day I Dream Ли Берридж, вместе с ним диджей-сеты отыграют бельгиец Lost Desert и москвичи Gorje Hewek & Izhevski.

На мероприятии будет действовать рекомендательный дресс-код — образы с фестивалей Coachella или Burning Man. Билеты можно приобрести по ссылке.

Первая вечеринка серии прошла в 2011 году на бруклинской крыше. В Москву All Day I Dream впервые приехала в 2016 году.