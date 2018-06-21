Обнаружен новейший неуловимый ботнет

Специалисты компании Deep Instinct обнаружили новейший ботнет Mylobot, который способен обходить любую защиту и уничтожать программы-конкуренты. Об этом сообщается в блоге компании.

Ботнет способен производить до восьми различных действий, включая принудительное завершение процессов и выполнение exe-файлов без их загрузки на диск. Спектр программ заражения чрезвычайно широк: от вирусов-вымогателей до криптомайнеров.

В отличие от прочих ботнетов, явно инфицирующих устройства вредным кодом, Mylobot ведет свою деятельность скрыто. Он может взять под контроль процессы защитного алгоритма Windows Defender и элементы контроля и фильтрации трафика. Также, чтобы остаться незамеченным, ботнет не предпринимает никаких действий в течение 14 дней после заражения устройства. При этом он вытесняет другие вредоносные программы на нем, если обнаруживает их.

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Исследователи Deep Instinct, отследив сервер управления ботнетом, выяснили, что он уже использовался для других кампаний, происходящих из даркнета. По мнению специалистов, «темная сеть» играет важную роль в распространении вредоносного ПО. К примеру, именно на «теневых» форумах злоумышленники торгуют методами и приемами, которые могут использоваться разработчиками вредоносных программ.

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