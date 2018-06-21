Миллиардер вытравливал жену из дома жуткой вонью

Американский финансист и миллиардер Билл Гросс (Bill Gross) пытался выжить свою бывшую жену из особняка с помощью спреев с отвратительными запахами. Об этом сообщает NY Post.

Пара развелась в конце 2017 года, добившись обоюдного запрета на приближение: оба супруга настаивали, что боятся за свою жизнь и не уверены в психической стабильности друг друга. Жене Гросса, Сью Гросс в результате раздела имущества достался особняк. В суде она предоставила доказательства того, что муж ведет «атаку вонью»: в мусорных баках были обнаружены пустые банки от смердящих спреев. На снимках с распылителями видно, что содержимое имитирует запахи экскрементов и рвоты.

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По словам женщины, дом начал наполняться зловонием, что негативно сказалось на состоянии домашних растений. Ей пришлось принять меры по очищению воздуха в помещениях. Кроме того, она уверяет, что бывший муж нанял людей для круглосуточной слежки за ней, ее двумя сестрами и прислугой.

Также в судебных документах значится, что дом Сью заливало водой, шнур на беговой дорожке был срезан, а статуэтки кошек поцарапаны.

Гросс обвинения отрицает.

В процессе развода Сью Гросс сумела продать картину Пабло Пикассо «Le Repos» («Покой»), принадлежавшую мужу, за 36,9 миллиона долларов, подсунув миллиардеру подделку, которую она нарисовала самостоятельно. Билл Гросс был в ярости, когда узнал о сделке.

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