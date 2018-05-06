Раритет «Анонимных алкоголиков» продали за 2,4 миллиона долларов

Миллиардер Джим Ирсей (Jim Irsay) приобрел на аукционе редкий экземпляр книги, посвященной принципам избавления от алкогольной зависимости. Стоимость 161-страничного издания составила 2,4 миллиона долларов, сообщает Associated Press.

Данная книга является одним из первых печатных руководств движения «Анонимные алкоголики». Ирсей, много лет посещавший собрания организации, планирует выставить приобретение в штаб-квартире общества в Нью-Йорке.

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На сайте аукционного дома Profiles in History сообщается, что на торги был выставлен черновик так называемой «Большой книги», где описана программа «12 шагов», которую проходят участники собраний «Анонимных алкоголиков». Манускрипт датируется 1939 годом, его страницы изобилуют пометками и правками, которые авторы вносили в изначальный текст.

Ирсей является владельцем команды по американскому футболу Indianapolis Colts. Миллиардер не в первый раз проявляет интерес к коллекционным артефактам. Несколько лет назад он купил на аукционе ударную установку, принадлежавшую барабанщику The Beatles Ринго Старру. Стоимость музыкального инструмента составила более двух миллионов долларов.

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