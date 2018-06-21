Известных футболистов превратили в исторических личностей

В Российской академии художеств в среду, 20 июня, открылась выставка «Подобно богам...», приуроченная к чемпионату мира по футболу. Об этом сказано на официальном сайте музея.

На выставке «Подобно богам...» представлено более 40 портретов, выполненных итальянским художником Фабрицио Биримбелли. На картинах изображены знаменитые футболисты в образах известных исторических личностей. В поле зрения художника попали такие звезды мирового футбола как швед Златан Ибрагимович, аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и англичанин Уэйн Руни. Из российских футболистов на полотнах итальянского мастера изображены защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев и завершивший в 2016 году карьеру полузащитник ЦСКА Роман Широков.

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Футболисты на картинах Биримбелли, выполненных в стилистике классических парадных портретов придворной культуры, одеты в мундиры генералов или мантии королей. Однако некоторые детали все-таки напоминают о настоящей профессии героев выставки. Так, у футболиста Салаха прикреплен значок национальной сборной Египта, а к мундиру Роналду прикреплена медаль, напоминающая расцветку логотипа «Реала».

Проект «Подобно богам...» — часть акции «Футбол без границ», в которую также входят конкурс среди студентов художественных вузов Санкт-Петербурга и товарищеский матч. Выставка продлится до 5 июля, а владельцам паспорта болельщика организаторы обещают пятидесятипроцентную скидку на вход.

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