Дед мороз сломал подростку челюсть за отказ читать стишок и пошел под суд

В Светлогорске будут судить мужчину, который сломал прохожему челюсть за отказ прочесть стихотворение. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Инцидент произошел 1 января 2018 года. Житель Пионерского в костюме Деда Мороза гулял по городу и встретил подростка. Предложив прочитать стихотворение и получив отказ, мужчина ударил того посохом по лицу и сломал ему челюсть.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Первое судебное заседание по нему назначено на 22 июня.

10 января 2016 года стало известно, что в отношении жителя Санкт-Петербурга, совершившего два разбоя в шапке и бороде Деда Мороза, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина в ночь на субботу, 9 января, в течение 15 минут напал на два магазина. В одном заведении его добычей стали 6,3 тысячи рублей. В другом он встретил активное сопротивление граждан и был скручен, а затем и задержан.

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