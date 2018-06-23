Россиянку убило телевизором в день ее рождения

В Сургуте погибла посетительница ночного клуба, отмечавшая там свой день рождения. На нее упал плазменный телевизор, сообщает местная телекомпания «СургутИнформТВ» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, на женщину рухнула вся конструкция, на которой крепились четыре телевизора. Один из них задел посетительницу клуба, в результате она получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась, передает Ura.ru. Именинница праздновала свое 36-летие.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, уточняет агентство.

В январе этого года «Российская газета» писала, что уровень смертности в России опустился до минимума за 25 лет. Так, в 2017-м, по данным Минздрава, смертность составила 12,4 случая на тысячу человек, что на 3,9 процента меньше, чем годом раньше.

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