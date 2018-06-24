Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена

Полицейские нашли восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома перед началом урагана в Барнауле. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

«Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

О том, что следователи начали поиски ребенка, стало известно утром в воскресенье, 24 июня. Сообщалось, что девочка пошла на прогулку до того, как на город обрушился ураган. Высказывались предположения, что ребенок мог переждать бурю у друзей.

Шторм в столице Алтайского края начался около 21:00 по местному времени (около 17:00 мск). Сильный ветер повалил несколько деревьев и рекламных щитов, в результате обрушения башенного крана погиб человек. В части домов было отключено электричество, но оперативные службы оперативно восстановили подачу света.

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