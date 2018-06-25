В Красноярске появится служба городовых

Власти Красноярска объявили о создании службы городовых, сообщает KrаsnoyarskMedia.

По словам мэра города Сергея Еремина, структура займется темами благоустройства, а городовые получат административный ресурс для наведения порядка. Чиновник отметил, что не стоит искать для новой «профессии» исторические соответствия.

«Для меня это "люди земли", помощники глав районов, которые являются первым эшелоном взаимодействия с предпринимателями и жителями. Основная задача службы — мобилизация всего городского сообщества», — сказал он.

Еремин добавил, что основной акцент структура будет делать на работу с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, управляющими компаниями, которые влияют на визуальный облик города, а во вторую очередь — на взаимодействие с жителями.

Мэр Красноярска подчеркнул, что это пилотный проект для России, направленный на интеграцию усилий муниципалитета, бизнес-сообщества и горожан — около десятка тысяч индивидуальных предпринимателей и более миллиона жителей города, сотрудничество которых приблизит Красноярск к столичной «планке».

В состав структуры войдут 11 муниципальных служащих. Ее возглавит Александр Клименко, назначенный полномочным представителем главы города по вопросам текущей деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!