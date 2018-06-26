Масштабный фестиваль памяти Виктора Цоя прошел в Новгородской области

В последние выходные июня в Новгородской области прошел музыкальный фестиваль «КИНОпробы», посвященный памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Мероприятие было приурочено ко дню рождения легендарного отечественного музыканта. Музыканты-участники исполнили не только свои песни, но и композиции авторства Цоя.

Фестиваль открыла группа ДДТ, которая представила свою концептуальную программу «История звука». Исполнению песен коллектива предшествовали седьмая «ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича и несколько песен военных лет, — их музыканты посвятили памяти павших в Великой Отечественной войне. «Цой замечательные песни написал и спел, и настолько хороши эти песни, что вся страна их поет — это дорогого стоит», — отметил лидер группы Юрий Шевчук.

Оба дня фестиваля завершились большими сетами групп «Алиса» и «Би-2». Коллектив Константина Кинчева сыграл юбилейный концерт, посвященный своему 35-летнему юбилею, а Лева и Шура Би-2 представили программу «Горизонт событий». Последнее выступление удивило неожиданным дуэтом: вместо Джеймса Гранта песню «Виски» с группой «Би-2» исполнил Нейромонах Феофан, сопровождаемый своим неизменным сценическим спутником — медведем.

Наряду с известными рок-исполнителями, такими как «Пилот», Дельфин, Louna, КняZz, Brainstorm, Операция Пластилин, в фестивале приняли участие артисты «новой волны»: Гречка, Нейромонах Феофан, 25/17, и местные группы — «Рассол», «Малиновская Банда», Blackbird и другие.

Необычным событием стало выступление Леонида Агутина, который ранее никогда не участвовал в рок-фестивалях. «Честно говоря, было немного страшно, все-таки перед публикой рокеров я не выступал. Приняли невероятно душевно, подпевали и поддерживали — спасибо всем огромное», — сказал артист. В рамках своего сета Агутин исполнил известную песню Виктора Цоя «Кончится лето».

Не обошла стороной фестиваль и футбольная лихорадка: коллективы «ДДТ» и Княzz представили свои новые песни, посвященные мундиалю. Юрий Шевчук признался, что не является фанатом игры, но ему нравится происходящее в российских городах: «И я думаю, что это России очень поможет стать веселее, не ходить мрачными по улицам. Оказывается, можно просто фотографироваться с полицией, петь песни, делиться с людьми смехом и радостью».

В рамках рок-фестиваля также прошла выездная выставка национального музея рок-музыки «Реалии русского рока», где были представлены различные артефакты. Также на площадке работал лекторий, где выступали представители индустрии и научные деятели.

Фестиваль, проводящийся второй год подряд, посетило более 34 тысяч человек. В прошлом году аудитория подобного однодневного мероприятия составила более 10 тысяч любителей рок-музыки.