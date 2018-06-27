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Газета опубликовала интервью с телезвездой без купюр и завоевала всеобщую любовь

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Джемма Коллинз

Британский развлекательный журнал Now Magazine не стал править интервью с участницей британского реалити-шоу Джеммой Коллинз (Gemma Collins) и снискал признательность со стороны читателей. Их рассмешил спор телезвезды со своей пиарщицей во время интервью. Его фрагмент разошелся по соцсетям и стал вирусным.

Сотрудница Now намеревалась поговорить с Коллинз о ее только что вышедшей книге. Однако автор была крайне возмущена, когда узнала, что она собралась говорить с ней, не прочтя книгу заранее. Между ними состоялся следующий диалог:

Журналист: Расскажи мне о книге. Как все начиналось?

Коллинз: Ты читал ее, милый?

Журналист: Боюсь, у меня не было такой возможности.

Коллинз: Ок, ты планируешь провести это интервью без подготовки и не прочитав книгу?

Журналист: Мне ее не прислали....

Коллинз: (пиарщик объясняет, что экземпляры посылались только определенным людям. «Ей повезло, что ей уже досталась копия»). На кого вы работаете?

Журналист: Now Magazine.

Коллинз — пиарщице: Все эти вопросы адресованы по поводу книги и если перед ними нет книги ...

Пиарщица: Они были бы проинформированы о книге.

Коллинз: Вы были бы проинформированы о книге, дорогая?

Журналист: Да.

«Приветствую, Now Magazine. Ты отлично справляешься», — пишет прочитавшая интервью журналистка газеты Metro. Ее запись получила более полутора тысяч ретвитов и еще тысячи лайков.

Комментаторы назвали интервью выходящим их ряда вон. «Гениально. Спасибо, что делаете и печатаете это», — обратился к изданию Даррен Скотт (Darren Scott). «Потрясающе. Я желаю, чтобы все печатные интервью были такими!» — пишет микроблогер с ником Caroline. Сама Коллинз поблагодарила всех, кто помог вывести ее интервью в тренды Twitter.

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