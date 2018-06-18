Женщина-комик нашла способ ответить на глупые вопросы и прослыла гениальной

Комик Эми Полер (Amy Poehler) произвела впечатление на читателей журнала Hollywood Reporter коротким интервью. Она не стала отвечать на экспресс-вопросы журналистов, вместо этого заговорив о реальных проблемах, угрожающих миру.

Hollywood Reporter включил Полер в список 40 самых влиятельных людей в мире комедии. Как и остальным участникам рейтинга, ей предложили ответить на несколько вопросов, но та бойкотировала затею.

На вопрос, что из выкриков из зала запомнилось ей больше всего, она ответила: «Кого это волнует? Весь мир в огне». Когда ее попросили назвать самую лучшую реакцию на ее творчество, комик напомнила, что «только что в Таиланде умер гигантский кит, съевший 80 пластиковых пакетов».

На еще один вопрос о ее комедийной практике Полер ответила: «Давайте не будем забывать, что более 4,6 тысячи человек погибли в Пуэрто-Рико [в результате урагана "Мария"]».

На предложение охарактеризовать молодую аудиторию, которая смотрит комедию, она возмутилась: «Дети, которые боятся, что их расстреляют в своих школах. Что с нами произошло?»

В финале Полер попросили назвать самое смешное в администрации президента США Дональда Трампа. «Вы шутите?» — этим вопросом комедиантка закончила интервью.

Принципиальность Полер восхитила поклонников. Они стали распространять скриншот материала Hollywood Reporter как пример «гениального интервью».

— Shira ABOLISH ICE Wilson (@ShiraDWilson) 14 июня 2018, 20:40

«Я не знаю, как можно боготворить кого-то больше, чем я уже боготворю Эми Полер, но затем она дала это интервью Hollywood Reporter, и теперь я убита», — признается Шира Уилсон (Shira Wilson).

«Благослови бог Эми Полер», — желают ей комедиантка Хоселин Хьюз (Joselyn Hughes).

Интервью с Полер стало вирусным. Твиты с упоминанием комедиантки набрали сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев.

Полер — одна из основательниц популярного комедийного шоу Saturday Night Live (SNL). С 2001 по 2008 год она была постоянной участницей SNL, после чего запустила несколько собственных комедийных проектов.

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