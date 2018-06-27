Социальные учреждения Подмосковья проверят на доступность и комфортность

Качество предоставляемых услуг оценят в социальных учреждениях Подмосковья, занимающихся обслуживанием семей и детей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 27 июня.

«В 2018 году 57 учреждений социального обслуживания семьи и детей Подмосковья пройдут независимую оценку качества предоставления социальных услуг», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В сообщении уточняется, что оценка проводится по нескольким показателям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания.

Последний раз массовая проверка социальных учреждений проходила в период с 2014 по 2016 год. В прошлом году специалисты изучили деятельность 50 процентов организаций.