В городах России пройдут показы спагетти-вестерна «Однажды на Диком Западе»

В кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска состоятся показы классического спагетти-вестерна «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Однажды на Диком Западе» вошел в список 250 лучших лент по версии IMDb. Главные роли в ленте исполнили Чарлз Бронсон, Генри Фонда и Клаудия Кардинале.

Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею фильма. Показы, которые пройдут 7 июля, организует компания «Иноекино». Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

В Москве ленты покажет кинотеатр «КАРО 11 Октябрь». В Санкт-Петербурге сеансы пройдут в «Авроре», в Новосибирске — в «Победе». Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

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