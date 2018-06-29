Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети

Девушка из Великобритании по имени Лаура в честь национального дня письменности показала забавный ответ шестилетнего сына на вопрос в домашнем задании. Фото опубликовано на ее странице в Twitter.

Мальчика спросили, порекомендует ли он прочтенную книгу друзьям, а также попросили пояснить ответ. «Нет, это моя любимая книга, и я не хочу, чтобы она была у кого-либо еще», — написал ребенок.

Позднее мать добавила, что речь шла о детском издании от авторов Дженни Тайлер и Филиппа Хоторна «Дракон в моей школе» (There’s a dragon at my school).

Пользователи сети оценили ответ сына Лауры, поддержав ее твит лайками и репостами. Также они оставили огромное количество комментариев, в которых похвалили смышленого ребенка. «Этот парень далеко пойдет», — написал один из юзеров. «Оу, просто магия. Понимаю его чувства, хотя мне уже 63 с половиной года», — пошутила другая посетительница страницы.

В марте пользователей умилила трогательная записка ребенка отцу-работяге. Мальчик попросил папу работать еще усерднее, чтобы тот смог купить ему новую видеоигру.

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