В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге

Пользователь сети под ником The_Dream_Walker выложил умилительную записку, которую его маленький двоюродный брат написал собственному отцу. Письмо было опубликовано на имиджборде Reddit.

«Ты работяга, ты можешь сделать планету лучше. И если ты будешь работать еще усерднее, ты сможешь купить игру, которую я хочу», — говорится в детском послании.

Автор поста добавил, что вся его семья была в восторге от записки ребенка. Как оказалось, мальчик хотел не просто видеоигру, а полноценную консоль Nintendo Switch.

Опубликованная записка в короткие сроки собрала около 20 тысяч положительных оценок посетителей сервиса. Комментаторы похвалили ребенка за находчивость, а также оценили его высокие чувства к отцу. «Ох, это настоящая любовь», — заявил пользователь. «Извини, но я работаю так усердно, что нет времени на покупку игры», — представил возможный ответ папы другой посетитель.

В конце февраля пользователей сети умилило внезапное появление ребенка канадского блогера AvE в кадре. Во время ролика, посвященного сборке металлической конструкции, в комнату мужчины постучалась маленькая девочка и предложила отцу помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!