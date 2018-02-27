Внезапное появление маленькой дочери блогера в кадре умилило зрителей

Канадский блогер AvE, специализирующийся на бытовой инженерии, опубликовал видео с участием своей дочери. На записи мужчина позволяет девочке помочь ему с закручиванием гаек масляного насоса. Публикация стала одним из наиболее популярных роликов на канале.

В середине ролика, посвященного сборке металлической конструкции, повествование блогера прерывает его дочь: она стучит в дверь и спрашивает, позволит ли отец помочь ему. Он действительно разрешает девочке подержать в руках гаечный ключ. В финале канадец попросил дочь тепло попрощаться с подписчиками, однако она ответила, что не хочет ничего говорить.

Видеозапись умилила подписчиков AvE, и в течение первых суток видео набрало более полумиллиона просмотров и две тысячи комментариев. «Когда его дочь зашла, он хорошо справился. Воспитание детей — это самое прекрасное. Слишком мило. И окончание просто умора», — писали комментаторы. Некоторые отмечали, что это видео — лучшая рекламная кампания по улучшению демографической ситуации в мире, поскольку подобное взаимопонимание между родителем и ребенком вызывает желание обзавестись семьей.

AvE — блогер-инженер из Канады. Его видео посвящены самостоятельному конструированию приборов и улучшению строительных инструментов. Сейчас его канал насчитывает 743 тысячи подписчиков.

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