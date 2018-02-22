Российских «мужиков на кассе» сравнили с Гитлером и Чингисханом

Пользователи социальных сетей начали вспоминать Адольфа Гитлера и Чингисхана, чтобы описать степень своего раздражения от разных бытовых ситуаций или общения с неприятными им людьми.

Чаще всех «под раздачу» попадают мужчины, которые по различным причинам иногда задерживают очередь на кассе супермаркета.

Пользователи сети вспомнили и другие случаи, когда незнакомые люди причиняли им неудобства в общественных местах.

Некоторые и вовсе решили смешать сразу несколько мемов, чтобы достичь максимального комического эффекта. Например, в ход пошли актуальные шутки про сына маминой подруги.

Недавно в сети завирусился новый мем, связанный со скандалами вокруг премьеры фантастического боевика «Черная пантера». Пользователи публиковали фейковые истории, где рассказывали об их избиении другими людьми за просмотр «неправильных» фильмов.

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