Американец и индиец приготовили бутерброд с планетой Земля

Житель США Ли Сент-Джон объединился с незнакомцем из Индии Субаши Люйтелем, чтобы создать самый большой в мире бутерброд. Начинкой для сэндвича стала целая планета. Об этом сообщает Mashable.

Для реализации идеи мужчинам понадобилось лишь два куска хлеба: один Сент-Джон положил на землю в штате Миннесота, а второй Люйтел оставил на дороге в Дели.

«Четыре часа назад у меня появилась мечта. Я хотел сделать сэндвич из всей планеты Земля. Сегодня моя мечта осуществилась», — написал американец, заодно опубликовав снимки с доказательствами. Его пост собрал более 100 тысяч ретвитов в Twitter и сотни репостов в Facebook.

Сент-Джон пошутил, что для создания следующего сэндвича он хочет привлечь Илона Маска. Он также пригласил нового индийского друга приехать в Миннесоту на сэндвич-вечеринку.

Недавно в сети прославился турецкий кот, который уснул у выхода из метро на одной из самых оживленных площадей Стамбула. Даже толпа людей не смогла разбудить питомца, невозмутимо спавшего у выхода с эскалатора.

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